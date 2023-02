Suivez le cyclocross de Bruxelles (direct vidéo 13h40)

Ce dimanche du côté de la plaine de l’ULB et de la VUB se déroule la 5e édition du cyclocross de Bruxelles. Il s’agit de la dernière manche du Trophée X2O. Qui succédera à Michael Vanthourenhout et Denise Betsema ?

Fem van Empel et Eli Iserbyt vont-ils remporter le trophée X2O ? Ce dimanche, c’est la dernière occasion pour leurs concurrents de les dépasser au classement général.

Il faudra pour cela reprendre minimum 1’59 pour Lars van der Haar, dauphin d’Iserbyt et 1’49 pour Lucinda Brand, dauphine De van Empel.

Avec autant d’avance et sans pépin mécanique, la victoire finale devrait être jouée. Suivez en direct vidéo la course femme dès 13h40 et la course homme à 15h00.