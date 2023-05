Suivez le Concours Reine Elisabeth 2023 Chant sur les plateformes de la RTBF

Sur la Trois, Caroline Veyt et Patrick Leterme commenteront chaque jour la Finale, avec leurs invitées : le 1er juin, Sandrine Piau, cantatrice et harpiste française, spécialiste du répertoire baroque, le 2 juin, Sarah Defrise, soprano belge, soliste et chambriste et le 3 juin, Anne-Catherine Gillet, soprano belge affectionnant particulièrement le répertoire français du 19e siècle (le 3/06).