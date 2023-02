Suivez La Tribune avec les frères Still comme invités (direct vidéo 20h30)

La Tribune reçoit ce lundi les frères Still comme invités. Benjamin Deceuninck et ses consultants feront une nouvelle fois le tour de l’actualité footballistique, en compagnie d’Edward Still, en mission sauvetage à Eupen, et de Will Still, qui fait actuellement briller le Stade de Reims.

Edward Still sort d’une victoire importante ce week-end face à Malines. Un succès 2-1 arraché avec les tripes dans les dernières minutes qui fait du bien aux Pandas.

Will Still a, lui, repris le Stade de Reims comme intérimaire avant d’être confirmé au poste grâce à ses bons résultats. A la tête du club français, il n’a d’ailleurs pas encore perdu en Ligue 1, étant seulement éliminé par Toulouse en Coupe de France. Still a d’ailleurs réussi à prendre un point sur la pelouse du PSG (1-1).

La Tribune est à suivre dès 20h30 sur Tipik.