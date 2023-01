Suivez la sixième étape du Tour de San Juan en direct vidéo (22h)

La sixième étape du Tour de San Juan, longue de 144,9 kilomètres, est tracée autour du Vélodrome Vicente Chancay. Deux ascensions sont au programme mais les 600m de dénivelé ne devraient pas chambouler le classement général actuel.



Le Dique de Ullum (2km à 3,8%) et le Dique Punta Negra (1km à 8,6%) sont les seules difficultés répertoriées et elles sont bien moins sélectives que l’Alto del Colorado qui a permis à Miguel Angel Lopez de faire coup double ce vendredi. Le sommet du deuxième grimpeur est, en plus, situé à près de 100 kilomètres de l’arrivée.



Les sprinters devraient s’accrocher pour se disputer la victoire. Superman Lopez devrait, lui, pouvoir conserver sa tunique de leader. Il possède 30 secondes d’avance sur Filippo Ganna. Sergio Higuita et Egan Bernal suivent à 44 et 50 secondes. Remco Evenepoel, qui a un peu présumé de ses forces, pointe à la 8e place à 1'20''.