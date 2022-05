Suivez la sélection de Roberto Martinez pour la Nations League (Live vers 12h)

Roberto Martinez dévoile, ce mercredi, sa liste de joueurs pour les quatre rencontres de Ligue des Nations du mois de juin. Les Pays-Bas, la Pologne (deux fois), le Pays de Galles sont au programme ! Après la sélection "moins de 50" du mois de mars, retour à une façon de faire un peu plus classique, quoique…

Quatre rencontres, en douze jours, en toute fin de saison, le sélectionneur devrait annoncer une sélection assez large pour pouvoir faire tourner et éviter les blessures ! À ce sujet, on pourrait (devrait) revoir Eden Hazard, Thomas Meunier dans cette liste. Et vu qu’il s’agira sans doute d’une liste élargie, quelques jeunes pousses ayant reçu leurs premières minutes avec la vareuse nationale récemment pourraient de nouveau avoir leur chance. On retrouvera donc les cadres, mais pas seulement ! Il demeure de nombreuses inconnues donc. Toutes les réponses aux alentours de 12h ce mercredi.