Suivez la rencontre entre Eupen et Genk en direct commenté (20h45)

La 22e journée de Pro League démarre ce vendredi avec le déplacement de Genk à Eupen pour continuer sa marche en avant.

Le quinzième contre le premier. Un point en trois matches contre neuf points sur neuf. L’opposition est très claire ce vendredi entre les Pandas et les Limbourgeois. En tête avec neuf points d’avance sur l’Union, Genk va tenter d’asseoir encore plus sa domination sur le championnat en allant s’imposer au Kehrweg. De son côté, Eupen, premier non relégable, a besoin de points pour ne pas voir la meute revenir derrière lui, notamment Zulte Waregem, désormais à un petit point.

Lors du match aller, Genk s’était imposé 4-2 en marquant notamment deux buts dans les dix premières minutes. La rencontre sera à suivre en direct commenté sur notre site dès 20h45.