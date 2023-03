Suivez la première étape de Paris-Nice : une victoire belge pour démarrer ? (Direct vidéo 15H10)

Paris-Nice démarre ce dimanche avec la première étape autour de La Verrière de 169,5 kilomètres. Une étape accidentée qui devrait tout de même se conclure par un sprint massif.

Le Tour de France démarre presque ce dimanche. L’une de ses répétitions principales est au programme en tout cas. Dans cette Course au Soleil, les regards seront principalement tournés vers Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar qui s’affronteront durant une semaine.

Il ne faut toutefois pas trop en attendre pour cette première étape puisque ce ne sont pas les deux petites côtes de troisième catégorie qui pourraient créer des écarts significatifs. Bien qu’accidentée, cette étape devrait se terminer par un emballage final. Arnaud Démare, Bryan Coquard, Mads Pedersen ou Alexander Kristoff y seront certainement attendus, tout comme les Belges Tim Merlier et Arnaud De Lie.

Cette étape sera à suivre dès 15h10 sur notre site et en direct sur La Une.