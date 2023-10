Suivez la Grande Soirée CAP48 (dès 20h15) : des invités de marques et un direct sous le signe de la solidarité

Pour apporter leur soutien au combat que mènent les équipes et les bénévoles CAP48, de nombreux invités prestigieux ont répondu présent. Durant la soirée, nous pourrons compter sur MC Solaar, Alice on the Roof, Zazie, Loïc Nottet, et l’humoriste Quentin Ratieuville pour nous faire passer un moment inoubliable.

Cette année, une touche sportive marquera également l’édition, en préparation des Jeux Paralympiques prévus pour l’été prochain. Un défi audacieux sera relevé par " les Baroudeurs ", pour la seconde année consécutive. Sébastien Nollevaux et Raphaël Scaini tenteront de rejoindre la Grande Soirée en moins de 48 heures, utilisant tous les moyens possibles, tout en collectant un maximum de dons pour la cause CAP48.

Alors préparez-vous à passer une soirée inoubliable, pleine de musiques, de rires, d’émotions et de générosité. Ensemble nous pouvons faire la différence et dépasser tous les records pour soutenir les personnes en situation de handicap. Ne manquez pas la Grande Soirée CAP48, soyez prêts à donner pour aider ceux qui en ont besoin.

Ensemble nous pouvons faire la différence. Nous vous donnons donc rendez-vous ce dimanche 15 octobre sur la Une, Auvio et sur les réseaux sociaux de CAP48 et de la RTBF.