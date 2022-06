Suivez la finale dames de Roland-Garros : Iga Swiatek face à Coco Gauff (Direct vidéo 15h)

D’abord, Iga Swiatek deviendrait la première lauréate à s’être imposée plus d’une fois Porte d’Auteuil depuis Serena Williams en 2015. Ensuite, elle égalerait la série insensée de victoires en match de sa soeur Venus Williams : 35 en 2000, record des années 2000.

Deux noms, ou plutôt prénoms, qui décrivent les hauteurs où lévite actuellement la Polonaise. Son parcours a entretenu autrement moins de suspense que Le Crime de l’Orient-Express, l’un des nombreux livres que la cérébrale Swiatek a avalé depuis le début de son séjour à Paris. En six matches, elle n’a lâché qu’un set.

Pas de quoi intimider son adversaire l’Américaine Coco Gauff, 23e mondiale, qui n’en a concédé elle aucun.

Près de trois ans après sa révélation au grand public, l’Américaine a enfin atteint une finale en Grand Chelem. En 2019, elle explosait aux yeux du monde en faisant tomber Venus Williams à Wimbledon ; quelques semaines plus tard, elle remportait son premier tournoi WTA à Linz et en janvier 2020 s’offrait la tenante du titre Naomi Osaka au troisième tour de l’Open d’Australie. Le tout à 15 ans.

Coco Gauff a percé si tôt qu’elle paraît paradoxalement en retard. Tant pis si à 18 ans et 83 jours, elle est la plus jeune finaliste à Paris depuis Kim Clijsters en 2001 et la plus jeune en Grand Chelem depuis le sacre de Maria Sharapova à Wimbledon en 2004.

"Les gens ont le droit d’être déçus, il n’y a pas de problème", balaie Patrick Mouratoglou, qui l’a vue pour la première fois frapper des balles à ses dix ans, à l’occasion d’une détection dans son académie où elle s’entraîne régulièrement depuis.

"C’est juste qu’ils ont fait d’elle quelqu’un qu’elle n’était pas, décrit-il à l’AFP. Comme très jeune, elle a gagné des matches, tout le monde a dit qu’elle allait gagner des Grands Chelems tout de suite. Oui, elle va en gagner mais il faut le temps de développer un certain nombre d’armes et surtout de gommer des problèmes techniques qui sont de vrais handicaps."