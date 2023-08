Suivez la dernière journée du championnat du monde d’athlétisme (direct vidéo 7h00)

9e et dernier jour des championnats du monde d’athlétisme de Budapest. Ce dimanche, ce ne sont pas moins de huit finales qui sont au programme.

Cela débute dès sept heures le matin avec le marathon. Les sept autres finales auront lieu à partir de 20 heures. Et il y aura des Belges présents avec Timothy Herman au javelot dès 20h15. Sans oublier nos deux relais du 4x400m, les Tornados et les Cheetahs.

La finale du relais masculin aura lieu 21h37. Suivra celui des femmes à 21h50. Avec peut-être une médaille ? Réponse en fin de soirée. D’autres temps forts sont au programme : Le match Yaroslava Mahuchikh-Australie (avec Nicola Olyslagers et Eleanor Patterson) au saut en hauteur, celui à trois en finale du 800 m femmes (Athing Mu, Keely Hodgkinson et Mary Moraa) et la nouvelle envie de revanche du Norvégien Jakob Ingebrigtsen sur 5.000 m.