Suivez la 4e étape du Tour de France féminin : le jour le plus long attend les coureuses (Direct vidéo 14h15)

Le jour le plus long attend ce jeudi les coureuses sur le Tour de France version féminine avec 175,6 km à parcourir entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges pour quatre heures et demie d’effort. Une cinquième étape qui promet du spectacle dans ce tout premier Tour de France féminin dans sa nouvelle version.

Mercredi, c’est Marlen Reusser qui s’est imposée en solitaire à Bar-sur-Aube lors de la quatrième étape. Au classement général, Marianne Vos est toujours en tête et roulera un jour de plus au minimum avec le maillot jaune sur le dos. Nous vous proposons de suivre cette étape en direct vidéo sur Tipik et sur Auvio dès 14h15.