Suivez la 21e et dernière étape de la Vuelta en direct vidéo

Madrid accueille la 21e et dernière étape de la Vuelta 2022. Le parcours, dessiné dans les rues de la capitale espagnole, ne devrait pas chambouler le classement général. Il offrira par contre une belle opportunité aux sprinters de s’illustrer et d’accrocher une victoire de prestige. Rendez-vous à 17h sur Tipik pour le direct vidéo.



Ce samedi, Richard Carapaz (Ineos) s’est glissé dans l’échappée pour conforter son maillot à pois de meilleur grimpeur. Il a fait bien mieux que ça, puisqu’il a résisté au retour des coureurs du classement général pour remporter son troisième succès d’étape sur ce Tour d’Espagne.



Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl), très serein, a lui contrôlé ses rivaux et a – sauf accident – validé sa victoire finale et son maillot rouge.