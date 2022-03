C’est donc une communication travaillée, étudiée que le président ukrainien utilise pour faire passer son message. Le contenu du discours a son importance. La forme est aussi essentielle. "On voit l’expérience de l’acteur. Il a des acquis. Lors de son discours au Parlement européen, il regarde vraiment bien l’œil de la caméra pour donner l’impression aux dirigeants qu’il s’adresse véritablement à eux, alors qu’il est en visioconférence", analyse ainsi Isabelle Châtaignier, professeur en art oratoire à Sciences Po, à Paris, interrogée par la RTBF.

Le "look" du président Zelensky est aussi étudié. Le costume classique des premières apparitions a fait place, la plupart du temps, à un t-shirt kaki. "Ce qui veut vraiment dire qu’effectivement, il est président, mais il se positionne aussi en chef de guerre et en citoyen. Ce visuel fait partie intégrante de la personnalité et cela fonctionne très très bien, notamment sur les réseaux sociaux", décode Isabelle Châtaignier.