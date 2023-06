Suivez en direct : de retour devant les députés, la ministre Lahbib exprime des regrets et des excuses par rapport à certaines de ses déclarations

La ministre des Affaires étrangères a d’abord pris la parole pendant près d’une heure. La semaine dernière, la communication de la ministre avait laissé les députés insatisfaits et très critiques. "J’ai beaucoup réfléchi. Je comprends que j’aurais dû m’exprimer autrement", reconnaît la ministre Lahbib qui dit aussi comprendre "que cela a engendré de l’incompréhension".

Le 15 juin, en séance plénière et en réponse à des questions parlementaires, la ministre avait expliqué que les Affaires étrangères avaient été mises devant le fait accompli par l’invitation lancée par la Région bruxelloise à la délégation iranienne. Le 21 juin, en commission, Hadja Lahbib et Alexander De Croo avaient plutôt mis en avant le contexte des négociations avec l’Iran pour la libération d’Olivier Vandecasteele et d’autres otages. Des députés avaient reproché cette différence de versions. "Je concède que j’aurais dû immédiatement, le 15 juin déjà, avoir une communication sur le contexte", reconnaît la ministre.

"J’ai bien conscience de ma responsabilité en tant que ministre", poursuit la ministre. Et par rapport aux craintes des opposants iraniens présents en Belgique et qui ont été choqués par la présence d’une délégation iranienne à Bruxelles, la ministre s’excuse. "Je déplore que certaines personnes aient pu se sentir en danger suite à la présence de la délégation iranienne", explique-t-elle. "Je tiens à présenter mes excuses si j’ai donné l’impression de ne pas avoir intégré le vécu intime de ceux qui ont trouvé refuge en Belgique", concède aujourd’hui Hadja Lahbib.

Elle explique qu’ensuite, "à aucun moment", elle n’a négligé "l’impact" de la venue de la délégation iranienne en Belgique. "Je dois concéder que les choses auraient pu être gérées différemment".

La ministre a aussi reconnu une certaine "confusion" dans sa communication à propos de l’avis demandé à l’OCAM.