Suivez Complètement Foot en direct : victoire d'Anderlecht, le duel des Sporting se poursuit pour le Top 8

Ce soir l'équipe de "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga, reviendra sur la 31e journée de Pro League. Notamment sur la victoire du Standard, 1-3 sur la pelouse d'Ostende ainsi que sur celle de Genk qui se relance face à l'OHL (2-1). Et ils parleront de la rencontre qui clôturera la journée entre l'Union Saint-Gilloise et Saint-Trond. (19h15)