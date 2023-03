Suivez Complètement Foot en direct : Quel bilan pour 777 au Standard ?

Ce soir l’équipe de "Complètement Foot" avec David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga vont revenir sur les différentes rencontres de la 30e journée de Pro League. Ils débrieferont de la victoire de Charleroi sur la pelouse de l’Antwerp (0-1). Du partage du score entre le Standard et Zulte Waregem (2-2). Sur la victoire d’Anderlecht face à l’OHL (0-2) et sur la rencontre entre l’Union Saint-Gilloise et Malines.