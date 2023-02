Suivez Complètement Foot en direct : "l'arbitre aurait pu donner un second carton jaune à Dussenne" selon Stéphane Breda

Ce dimanche dans "Complètement Foot", émission à la dynamique différente ! David Houdret et Pascal Scimè reviendront sur la 26e journée de Pro League. Ils parleront de la victoire du Standard sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (2-4) et du nul entre Ostende et Charleroi (0-0).

L’équipe recevra Guillaume Gautier, journaliste chez Sport Foot Magazine, il viendra évoquer la disparation du magazine. Plus tard dans la soirée, c’est Thierry Siquet, responsable du département élites à l’ACFF qui viendra parler de la mise en place d’une nouvelle cellule depuis septembre dans le football.