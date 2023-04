Suites, préquels, spin-off : les séries se dupliquent pour créer des univers

"Dans un contexte (économique) qui se tend un peu plus" pour le secteur, cela traduit la volonté "de travailler un univers de marques plus fortement", explique à l’AFP Avril Blondelot, analyste de Glance, filiale internationale de Médiamétrie.

Cette structure a présenté son rapport annuel sur les tendances internationales de la télé, lundi au salon MipTV à Cannes.

Selon Avril Blondelot, ce phénomène de franchises de séries est "une vraie tendance aux Etats-Unis".

Et il "s’explique par les succès": "quand on a une histoire qui fonctionne, on peut la prolonger et tirer le fil de plusieurs histoires", souligne l’analyste.

Elle cite par exemple "Yellowstone" de la chaîne Paramount, qui était "le meilleur lancement du câble américain en 2018": cette série a ensuite donné naissance au préquel "1883" (dont l’histoire se situait un siècle auparavant), puis à "1923", qui a été "le meilleur lancement du câble américain en 2022".

Deux autres séries dérivées de l’univers "Yellowstone" sont attendues en 2023-2024 : "1883 : Bass Reeves" et "6666", sans compter un autre préquel, "1944".