Suites du Partygate : Johnson procède à des remaniements mineurs au sein du gouvernement

Jacob Rees-Mogg est considéré comme un membre influent de l'aile très conservatrice des Tories. Connu pour un certaine excentricité, il s'était notamment fait remarquer par la manière dont il avait tenté d'apaiser les pêcheurs britanniques indignés par l'impact de l'accord du Brexit. "Ce qui compte, c'est que nous retrouvions nos poissons. Ce sont maintenant des poissons britanniques et donc de meilleurs poissons, plus heureux", avait-il déclaré au Parlement il y a plus d'un an.

M. Rees-Mogg était jusqu'à présent le chef des Tories à la Chambre des Communes. Mark Spencer lui succédera à ce poste.