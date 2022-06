Suite des intempéries de dimanche : Hannut met en place 130 ballots à Hannut pour faire barrage aux coulées de boue

Le travail sur le terrain continue à Hannut après les intempéries de dimanche après-midi. Les dégâts sont importants et de nombreuses maisons, voiries ont été abîmées par les coulées de boue. Mercredi, 130 ballots de 350 kg ont été placés.

"Un répertoriage des endroits plus durement touchés par l’écoulement des champs a été réalisé. Nous avons mis en place 11 barrages pour freiner les coulées de boue à ces points stratégiques. Jeudi, des dispositifs permettant de solidifier les ballots seront installés dès le matin", explique le bourgmestre Manu Douette.

Mercredi, les équipes étaient encore sur le pont pour continuer le curage des fossés, des égouts et des filets d’eau. Avec l’appui de la Protection civile, les bassins à Thisnes, Hannut centre et Crehen ont aussi été vidangés de même que celui de Grand-Hallet, manuellement, pour permettre une plus grande capacité de retenue. Une libération des ponts s’est également tenue.

Un ramassage des encombrants est par ailleurs organisé depuis mardi : "Nos équipes font le tour des zones sinistrées afin d’enlever les encombrants mis au bord du chemin mais cela risque de prendre du temps", précise le bourgmestre. Les citoyens peuvent en outre venir déposer eux-mêmes au dépôt de voirie, rue de Tirlemont 110.