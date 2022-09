Suite d’Hocus Pocus : "We’re back, witches !"

Utilisée dans les pays anglo-saxons, l’expression Hocus Pocus évoque la tromperie, l’escroquerie, l’arnaque, le tour de passe-passe. Chez nous, on peut la traduire par Abracadabra. Hocus Pocus est un film des studios Disney sorti en 1993 et qui a bercé l’enfance de nombreux.ses petit.es américain.es né.es dans les années 80.

Le film raconte l’histoire de Max, un adolescent originaire de Los Angeles, qui se voit contraint de déménager à Salem avec sa famille où, selon la légende, vivaient les trois sœurs Sanderson, de redoutables sorcières. Le soir d’Halloween, le jeune homme entre par effraction dans la vieille maison des sœurs pour y allumer la bougie à flamme noire qui les ramène à la vie…

Sorti en 1993, Hocus Pocus avait connu un joli succès, avant de devenir le film d’Halloween culte par excellence après de multiples diffusions devant plusieurs générations. L’annonce d’une suite, 30 ans après, a fait l’effet d’une bombe, surtout lorsque les fans ont appris que les actrices qui incarnaient les sœurs Sanderson, Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy seraient de la partie au générique de cette suite.

Comme pour le premier, on retrouve Kenny Ortega derrière la caméra, créateur des séries Descendants, High School Musical et Hannah Montana pour Disney, mais surtout chorégraphe et metteur en scène de la dernière tournée annulée de Michael Jackson This is it dont il a tiré un célèbre documentaire basé sur les répétitions.

La sortie de Hocus Pocus 2 est prévue pour ce 30 septembre 2022 uniquement en streaming et une première bande-annonce a été dévoilée cet été.