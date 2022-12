Suite au reportage de la RTBF, le deuxième exemplaire du 'Traité cédant le Congo de Léopold II à la Belgique' retrouvé par un particulier

Prévenu, Pierre-Alain Tallier, directeur en charge à Bruxelles de la gestion des archives coloniales croit d’abord à une blague. Mais bien vite, il comprend que son interlocuteur n’a rien d’un farfelu.

Les deux exemplaires du Traité et le dossier préparatoire

D’autant que le dépositaire du second exemplaire lui annonce qu’il lui apporte bien plus que cela : "Non seulement on a les deux exemplaires uniques du Traité mais on m’apporte également le dossier préparatoire, les annexes, à cette cession de l’Etat indépendant du Congo!"

Une mine d'or pour historiens et chercheurs. Des notes manuscrites que personne ne possède : "Je n’ai pas pu encore prendre connaissance de tous les documents mais j’ai déjà vu qu’il y a des éléments intéressants, sans compter qu’on a aussi l’explication pour comprendre comment ces documents avaient disparu". Pour comprendre le contexte de la disparition il faut retourner au début de l’occupation allemande en 1940.