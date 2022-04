Suite à une panne de courant, la RTBF n'est plus en mesure de diffuser ses programmes TV et radio

Suite à une panne de courant touchant les communes bruxelloises de Schaerbeek, Evere et Etterbeek, la RTBF n'est plus en mesure de diffuser ses programmes en direct des chaînes TV de La Une, Tipik et La Trois, des chaînes radio La Première et Vivacité, ainsi que toutes les radios live. Les programmes diffusés en direct sur Auvio sont également indisponibles.

Le site web rtbf.be est lui opérationnel, ainsi que tout le contenu en VOD sur Auvio (soit le contenu qui n'est pas diffusé en direct).

Selon le gestionnaire bruxellois Sibelga, la panne devrait être résorbée peu avant 15h.

Nous nous excusons des désagréments causés.