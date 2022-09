Suite à la sécheresse et à la guerre en Ukraine, la Wallonie accorde des dérogations au secteur agricole

La première porte sur les Surfaces d'intérêt écologiques où la coupe de la végétation est autorisée avant la fin de la période de maintien, pour autant que le couvert végétal soit suffisamment développé et qu'à l'issue de la coupe, la couverture du sol reste effective.

La deuxième est liée aux Cultures intercalaires pièges à nitrates. Vu l'état d'assèchement des sols et pour permettre d'implanter les cultures dans de meilleures conditions dans ce contexte défavorable, des dérogations aux dates d'implantations et de destructions des couverts ainsi qu'aux périodes d'épandages des engrais ont été accordées.

Un monitoring hebdomadaire

Un monitoring hebdomadaire sera réalisé avec les scientifiques et les organisations agricoles afin d'évaluer la situation et de vérifier que les mesures prises restent en adéquation avec les objectifs et la réalité de terrain, assurent enfin les ministres Borsus (MR) et Tellier (Ecolo).