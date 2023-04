Suite à la polémique, le Père Fouras invite Blanche Gardin à participer à Fort Boyard

Suite à son annonce de ne pas vouloir participer à l’émission "Lol qui rit, sort" sur Amazon, Blanche Gardin vient de recevoir une invitation étonnante de la part… du Père Fouras.

Ce jeudi 20 avril, la comédienne a publié un long texte expliquant pourquoi elle refuse de participer à l’émission "Lol qui rit, sort". Blanche Gardin dénonce notamment les conditions de travail et le fait de gagner plus que le gain final pour l’association : "Il se trouve aussi que je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200.000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50.000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins".

En voyant cette polémique, le Père Fouras a décidé d’adresser une demande particulière à Blanche Gardin via un tweet en indiquant : "Chère #BlancheGardin, vous devriez venir sur mon Fort, je ne donne pas un Boyard aux personnalités qui ont le courage de participer et tout l’argent va aux associations… Je vous envoie un pigeon pour vous remettre l’invitation ?"