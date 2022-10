Suisse : vers une vaste pénurie de personnel hospitalier d’ici à 2040

Le secteur de la santé suisse est menacé par une "aggravation impitoyable" de la pénurie de personnel d’ici à 2040, alerte une nouvelle étude. Il manquera à cette date près de 40.000 infirmières et 5500 médecins, a calculé le cabinet de conseil PwC.

Alors que les traces de la pandémie de Covid-19 sont encore visibles dans le fonctionnement opérationnel des fournisseurs de soins, les effets de la pénurie se sont amplifiés depuis lors, avec des unités de soins fermées, des lits non exploités et des défis opérationnels, indique l’étude de PwC, dévoilée par la NZZ am Sonntag et que l’agence de presse Keystone-ATS a pu consulter.

Outre les 40.000 infirmiers et 5500 médecins manquants, la Suisse souffrira également d’ici à 2040 d’une pénurie de personnel bien formé pour les fonctions de support comme les finances, l’informatique ou les ressources humaines.