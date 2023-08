Suisse : un train de marchandises déraille dans le tunnel de base du Gothard

Un train de marchandises a déraillé jeudi en début d'après-midi dans le tunnel de base du Gothard en Suisse. Le tunnel restera fermé jusqu'à mercredi prochain. Selon les premières constatations, il n'y a pas eu de blessé.

Un wagon d'un convoi de marchandises circulant en direction du nord a déraillé près de la station de Faido (TI), indiqué une porte-parole des chemins de fer suisses (CFF) à l'agence Keystone-ATS. La cause de l'accident n'est pas encore connue. Les CFF ont annoncé en soirée que le tunnel de base du Gothard resterait fermé au moins jusqu'au mercredi 16 août à minuit. Davantage d'informations seront données lors d'une conférence de presse à Bellinzone vendredi. "Les dégâts sont considérables", a déclaré la porte-parole des CFF Roberta Trevisan au journal télévisé de la RSI. Il est toutefois trop tôt selon elle pour procéder à une évaluation et évoquer les causes possibles. La porte-parole recommande aux voyageurs de s'informer avant de traverser le Gothard.