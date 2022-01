Suisse : un groupe issu de la société civile se mobilise pour venir en aide aux médias

"Appel urgent", un groupe issu de la société civile qui se dit non associé aux partis, se mobilise en Suisse en faveur des mesures d’aide aux médias. Celles-ci seront soumises à votation le 13 février. Il en va, selon ce groupe, notamment du maintien des médias régionaux.

"La démocratie a besoin non seulement d’opinions, mais aussi de savoir. Et le savoir journalistique a besoin d’argent", plaide le groupe dans un communiqué publié dimanche et envoyé à plusieurs milliers d’adresses dans l’entourage de ses membres et qui sera publié dans de nombreux médias ces prochains jours.