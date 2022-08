Suisse : un col enseveli sous la glace depuis plus de 2000 ans refait surface.

La fonte des glaciers les rend plus instables, ce qui entrave la pratique des sports de neige et de la randonnée mais elle permet également de dévoiler des carcasses d’avions et les corps de personnes disparues, parfois depuis plusieurs décennies.

En deux semaines, deux squelettes humains ont ainsi été retrouvés dans le canton du Valais (ouest). Leur identification est en cours. Selon l’agence de presse suisse ATS, la police valaisanne dispose d’une liste de quelque 300 personnes disparues depuis 1925, dont la grande majorité ont disparu avant l’utilisation de l’ADN.

En juillet 2017, le glacier de Tsanfleuron avait ainsi rendu les corps d’un couple disparu en 1942. En juin 2012, le glacier d’Aletsch avait lui aussi rendu les ossements de trois frères disparus en 1926. Plus récemment, la semaine dernière, l’épave d’un avion qui s’est écrasé dans les Alpes en 1968 a été découverte sur le glacier d’Aletsch. A bord se trouvaient trois personnes dont les corps avaient été retrouvés à l’époque, mais pas l’épave.