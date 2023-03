Suisse : six hectares de forêt brûlent dans le Tessin, le feu est sous-contrôle

Cet incendie est le second en une semaine après celui qui avait touché les pentes du mont Generoso les 3 et 4 mars dernier. La sécheresse persistante au sud des Alpes, le vent et les températures élevées pourraient être à l’origine des sinistres. L’interdiction absolue d’allumer des feux en plein air est en vigueur depuis quelques semaines au Tessin et dans les vallées italophones des Grisons.