Suisse : mille abus sexuels documentés dans l'Eglise catholique

L'Université de Zurich a documenté 1002 situations d'abus sexuels dans l’Église catholique en Suisse depuis le milieu du 20e siècle. Il ne s'agirait que de la pointe de l'iceberg, la plupart des cas n'ayant pas été signalés et des documents ayant été détruits.

Les situations d'abus sexuels identifiées jusqu'à présent ont fait 921 victimes dont 74% de mineurs. Au total, 510 personnes - presque uniquement des hommes - ont commis ces abus. 56% des victimes sont de sexe masculin, 39% de sexe féminin. On ignore le sexe de la victime pour les cas restants.

L'étude publiée mardi par le département d'histoire de l'Université de Zurich constitue la première étape des recherches mandatées par trois organes catholiques dont la Conférence des évêques suisses. Jamais, une équipe indépendante n'avait encore recherché sur ce sujet.

Les chercheurs ont obtenu presque toujours les accès nécessaires aux archives, sans obstacle majeur, indique l'Université de Zurich. Des enquêtes plus approfondies doivent suivre sur l'ampleur réelle des abus, sur la responsabilité de l’État et sur les liens entre les spécificités catholiques et les abus.