Suisse : le pays veut relancer le tourisme d'automne à coup de bateau-sauna et de yoga avec des chèvres

La campagne met en avant l'offre de spa et de bien-être en pleine nature, avec notamment un bateau-sauna qui navigue sur le lac des Quatre-Cantons, près de Lucerne, et une embarcation à mi-chemin entre un bateau et une baignoire qui dérive sur le lac de Brienz, près d'Interlaken, qui permet de se jeter dans une eau glacée avant de remonter à bord pour retrouver une eau à 38 degrés.

Elle met également en lumière les bains de forêt, le yoga et les randonnées avec des chèvres dans le canton des Grisons ou encore la vinothérapie sur les terrasses de Lavaux dont les vignes se parent de couleurs rouge orangé au dessus du lac Léman, avec au menu bain chaud agrémenté d'un verre de chasselas, massage et gommage de la peau au marc de raisin.