Contrairement à la veille et aux précédents dimanches, en juillet, la circulation sur l'A2, en Suisse, est moins dense. On ne comptait que 4 km de bouchons à l'entrée nord du tunnel du Gothard à 10h30, alors que samedi il était déjà de 10 km une heure plus tôt.

Ces 4 km correspondent à une attente d'environ 40 minutes, rappelle la centrale routière du Tessin (TCS) sur son site internet. Dans l'autre sens, il fallait patienter une demi-heure au portail sud, ce qui représente une file de 3 km.