Suisse : l'administration fédérale visée par une cyberattaque

Plusieurs sites internet de l'administration fédérale suisse sont paralysés par une cyberattaque lundi matin. L'entité "NoName", qui a également ciblé le site du parlement la semaine dernière, est derrière cette attaque DDoS.

"Les spécialistes de l'administration fédérale ont rapidement remarqué l'attaque et prennent des mesures pour rétablir au plus vite l'accessibilité des sites web et des applications", indique le Département fédéral des finances dans un communiqué lundi matin. L'attaque a été revendiquée en ligne par le groupe "NoName". Ce dernier serait également à l'origine de l'attaque contre le site du parlement, rendue publique la semaine dernière. Une attaque par déni de service (DDoS) consiste à surcharger des sites web et des applications par des demandes ciblées, de sorte qu'ils ne soient plus accessibles. Aucune donnée n'est toutefois perdue dans ce processus.