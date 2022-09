Suisse: découverte de nombreuses clés de décryptage de rançongiciels

La police du canton de Zurich en Suisse a annoncé vendredi qu'elle avait récupéré de nombreuses clés de décryptage de rançongiciels dans le cadre d'une vaste enquête internationale.

La France, les Pays-Bas, la Norvège, l'Ukraine, les Etats-Unis et la Suisse "ont réussi, avec le soutien d'Europol et d'Eurojust, à s'attaquer à un groupe de cybercriminels opérant à l'échelle mondiale avec les programmes malveillants +LockerGoga+ et +Megacortex+" indiquent dans un communiqué commun le parquet et la police du canton de Zurich.

Les cybercriminels sont accusés d'avoir participé à des attaques de rançongiciels - un type de logiciel malveillant que les pirates informatiques débloquent contre le paiement d'une somme - ayant visé plus de 1800 personnes et institutions dans 71 pays et d'avoir causé des dommages estimés à plusieurs centaines de millions d'euros au total.

Fin octobre 2021, un homme avait été arrêté en Suisse dans le cadre de cette enquête, notamment pour "blanchiment d'argent". Il se trouve actuellement en détention provisoire dans le canton de Zurich, indique le communiqué.

Ces derniers mois, les cyber-enquêteurs de la police zurichoise ont pu analyser les données saisies lors d'une d'une perquisition menée en lien avec cet homme dans le canton de Bâle-Campagne, et découvrir de "nombreuses clés" de décryptage de rançongiciels.

Les personnes et les institutions qui ont été attaquées avec les rançongiciels LockerGoga et MegaCortex ont la possibilité de récupérer leurs données cryptées par les cybercriminels grâce à un programme mis en place avec Europol, et sont encouragées à porter plainte dans leur pays d'origine, si elles ne l'ont pas déjà fait, indique la police.