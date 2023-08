Depuis mardi, les participants au projet-pilote zurichois peuvent acheter cinq produits cannabiques bio de qualité suisse dans dix pharmacies, six clubs sociaux et dans le centre municipal d’information sur les drogues, indique la ville. Quatre autres produits viendront s’ajouter à cette offre dès l’automne. Jusqu’à présent, 1200 personnes âgées de 18 à 80 ans se sont inscrites pour participer au projet-pilote, dont 80% d’hommes. L’étude zurichoise doit durer trois ans. Elle se penche sur les effets d’une vente régulée de cannabis sur la consommation et la santé des participants.