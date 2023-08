Suikoden I & II HD : les remasters des RPG cultes reportés à 2024

Si certaines licences de jeux de rôles japonais ont marqué l’histoire du jeu vidéo et perdurent encore aujourd’hui, comme Final Fantasy et Dragon Quest, d’autres, comme Suikoden, ont marqué beaucoup de joueurs à leur époque, mais n’ont peu eu le même succès sur la durée.

La saga a eu le droit à 5 volets sur PlayStation et PlayStation 2 entre 1995 et 2006. Et depuis, plus rien. Mais grâce à ces spécificités, notamment ses thématiques politiques et son nombre impressionnant de personnages jouables, 108 à chaque fois, la série est restée dans les cœurs de nombreux amateurs de RPG.