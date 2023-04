"Suicide Squad: Kill the Justice League" ne sortira pas en 2023

Et un retard de plus ! Rien ne va plus du côté de Rocksteady Studios. Les créateurs de la série Arkham Knight devaient faire leur grand retour dans l’univers DC Comics avec Suicide Squad: Kill the Justice League, initialement attendu pour 2022.

Mais le jeu a connu plusieurs retards. Un temps annoncé pour le 26 mai 2023, puis pour la fin de l’année 2023, voici que la date de sortie est une nouvelle fois repoussée, cette fois en 2024. Si tout va bien (pour les plus optimistes), le jeu devrait désormais sortir le 2 février 2024.

Selon Bloomberg, Rocksteady retarde le jeu de neuf mois supplémentaires afin de "travailler sur la meilleure qualité possible pour les joueurs". Ce qui peut être une bonne nouvelle en soi. Mais selon le journaliste Jason Schreier, ces neuf mois serviront à améliorer le jeu, et non à changer sa structure.

Suicide Squad: Kill the Justice League devrait donc offrir un gameplay similaire à ce qu’on a pu voir en février dernier, lors d’un State of Play organisé par Sony. Rappelons que suite à cette diffusion, les joueurs étaient inquiets du résultat et du format "jeu service + Battle Pass" choisi par Rocksteady (sans oublier que le jeu nécessitera une connexion internet même en solo, et que le mode co-op en local ne sera pas pris en charge.)