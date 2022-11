Suicide et santé mentale : derrière les lignes d’écoute et de soutien

Les lignes d’écoute et de soutien en santé mentale restent toujours plus indispensables que jamais. On dénombre ainsi plus de 3 millions d’appels par an, et ce à toute heure de la journée.

Le but de ces numéros reste clair : essayer d’aider au mieux possible la personne au bout du fil. Le documentaire inédit d’Anne-Sophie Reinhardt “Quelqu’un à qui parler” revient sur ces oreilles prêtes à écouter toutes les peines et les maux exprimés au téléphone.

Derrière ces écoutants se trouvent des individus qui cherchent à consoler, rassurer et surtout soutenir toute personne les appelant pour leur parler de ce qui les ronge de l’intérieur.