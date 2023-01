Sugg : une nouvelle marque de vélo 100% bruxelloise

Compact et musculaire

Avec ses roues de 16 pouces et une envergure d’un peu plus d’un mètre vingt, il l’a voulu aussi très compact. "Je voulais qu’il soit facile à transporter, à ranger dans nos logements toujours plus exigus, ou au travail, dans la voiture, dans le train".

A l’heure où l’électrique ne cesse de se développer, Frédéric Mertens-Sugg a lui décidé d’aller à contre-courant de cette tendance et a opté pour la force des mollets. "Les vélos électriques sont souvent trop lourds, trop chers, pas assez fiables. Polluants aussi. Notamment avec les batteries qu’il faut recycler. Alors pour éviter tous ces problèmes, je me suis dit qu’il fallait faire un vélo qui soit un bon grimpeur mais le plus simple possible. Ce qui permet aussi de retrouver une certaine liberté dans l’entretien du vélo. Ici, on peut tout à fait s’affranchir du magasin de vélo parce qu’il y a des composants hyper simples et de grande qualité ". Il n’y a, par exemple, pas de freins à disque mais des mâchoires traditionnelles avec des patins. Il n’y a pas de dérailleurs mais un moyeu arrière à vitesses.