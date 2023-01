Suède : un homme tué par balles dans des violences de gang présumées près de Stockholm

Un homme a été tué par balles vendredi en Suède dans des violences de gang présumées près de Stockholm. Plusieurs coups de feu et une explosion ont été rapportées autour de Stockholm vendredi soir.

"Les crimes de gangs sont en pleine escalade", a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson à la chaîne de télévision SVT. "Il s'agit de personnes au potentiel de violence extrême qui menacent la sécurité et la liberté d'autrui en quête de vengeance ou de notoriété."

La criminalité des gangs en hausse

La Suède est aux prises avec la criminalité des gangs depuis plusieurs années. En 2022, il y a eu 388 incidents par arme à feux dans le pays, et 61 décès. De plus en plus de personnes mineures sont impliquées, tant comme victime que comme auteurs.

Les agents ont découvert l'homme à Solna, près de Stockholm, vendredi soir. Il souffrait de blessures par balle. Des tirs ont également été signalés à Fruängen et Tumba, au sud-ouest de la capitale, tandis qu'une explosion a eu lieu dans le quartier de Skarpnäck, dans le sud de Stockholm.