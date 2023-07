Suède : un exemplaire du Coran brûlé lors d'un rassemblement devant le parlement à Stockholm

Mais les tensions diplomatiques sont à leur comble. À Bagdad, après le premier autodafé du Coran réalisé par Salwan Momika et son acolyte, des centaines d’Irakiens ont envahi et mis le feu à l’ambassade de Suède. L’ambassadrice a été expulsée d’Irak et l’Iran et ces deux pays n’acceptent plus de nouvel ambassadeur du pays scandinave sur son territoire.

Côté danois, le gouvernement a annoncé vouloir limiter la tenue d’autodafés du Coran, mettant en avant les problèmes de sécurité qu’ils impliquent. En Suède, un processus similaire est en cours d’examen, selon le Premier ministre, qui a noté que son pays se trouvait dans une "situation sécuritaire la plus grave depuis la deuxième guerre mondiale".