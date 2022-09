Suede sort un autre single de son prochain album

Le mois dernier, nous avions droit à un court-métrage de 18 minutes pour accompagner la sortie d’Autofiction.

Ce film réalisé par Katie Lambert, avec dans les rôles principaux les acteurs Noah Granville et Hannah Higton, raconte l’histoire de "deux personnes en plein questionnement émotionnel". On peut y entendre les titres déjà dévoilés, "She Still Leads Me On" et "15 Again".

En mai dernier, Suede avait choisi notre capitale, et plus particulièrement la salle du Cirque Royal, pour dévoiler en live le premier single de l’album, "She Still Leads Me On".