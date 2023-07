Suede se souvient des premiers concerts : "Les 3 premières années, nous n’étions pas très bons…"

Suede a évoqué ses premiers concerts en tant que groupe, se souvenant : "Pendant les trois premières années, nous n’étions pas très bons".

Dans le dernier épisode de la série de vidéos Firsts du NME, le leader Brett Anderson et le bassiste Mat Osman se sont remémoré les premiers concerts qu’ils ont donnés.

"Quand j’ai commencé à jouer avec Mat, nous faisions partie d’un groupe appelé Geoff. Nous étions Matt, moi et un certain Gareth Perry. On a fait un concert au Clair Hall, à Haywards Heath, et toi [Mat] tu n’as pas pu venir, donc c’était littéralement moi et Gareth et c’était horrible", a raconté Anderson.

Il poursuit : "J’avais une 12 cordes très difficile à jouer, l’action était très haute, je n’arrivais pas à en jouer. Ça devait sonner vraiment mal, mais c’était le premier concert que je faisais. C’était un peu embarrassant."