Suede reprend Patti Smith pour une émission de la BBC

Le line-up de cette année a été annoncé le mois dernier et les artistes se produisent depuis le 30 janvier et jusqu’au 24 février. Chacun d’entre eux est invité à présenter trois morceaux : un nouveau titre, un hit et une reprise d’un classique d’un autre artiste.

Dans le cas de Suede, le hit choisi était " She’s In Fashion " de 1999 et le nouveau single " The Only Way I Can Love You ".

En partageant cette cover sur Twitter, le bassiste Matt Osman a écrit : “Voici notre version de " Because The Night " de Patti Smith avec le fabuleux orchestre de la BBC ".

Parmi les autres musiciens invités cette année, citons Sugababes, Tom Chaplin, Suzanne Vega, Sophie Ellis-Bextor, Jake Shears ou encore Stormzy.

Suede a sorti en septembre dernier un neuvième album intitulé Autofiction.