Suede propose un court-métrage autour du prochain album

Le groupe de Brett Anderson dévoile un film de 18 minutes pour accompagner la sortie du prochain album Autofiction prévu le 16 septembre.

Ce film réalisé par Katie Lambert, avec dans les rôles principaux les acteurs Noah Granville et Hannah Higton, raconte l’histoire de "deux personnes en plein questionnement émotionnel". On peut y entendre les titres déjà dévoilés, "She Still Leads Me On" et "15 Again".

Dans un communiqué, on peut lire : "Le film explore les complexités de la mémoire, la perception de la vérité, la communication et l’anxiété dans les relations humaines. Ces thèmes sont au cœur du nouvel album de Suede Autofiction, qui, comme son nom l’indique, est l’un des disques les plus personnels de Brett Anderson à ce jour."