Suède : plus de 25 arrestations lors des violents affrontements

Dans la ville de Malmö aussi, il y a eu des troubles dimanche. Un bus y a notamment pris feu après que des inconnus ont jeté un objet enflammé sur le véhicule. Les passagers ont pu s'en échapper avant que quelqu'un ne soit blessé. Le site web du journal suédois Aftonbladet montre des photos de voitures en feu dans le quartier de Rosengård à Malmö, dimanche soir.

Cela fait maintenant quatre jours consécutifs qu'il y a des émeutes en Suède. Chaque fois, elles ont été déclenchées par un rassemblement organisé par l'extrémiste de droite danois Rasmus Paludan lors duquel cet homme souhaitait brûler un Coran. Cela a entraîné des émeutes non seulement à Malmö et Norrköping, mais aussi à Örebro, Linköping et Landskrona, causant principalement des dégâts matériels.