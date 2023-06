Suède : l’exploitation minière de Kiruna menace aussi les rennes et le dernier peuple autochtone d'Europe

Dans la taïga enneigée, rien ne laisse deviner la richesse du sous-sol mis à part le bruit de la foreuse qui détonne dans la forêt d’épicéas. Des prélèvements des échantillons de roches sont en cours pour l’exploitation du gisement qui se situe sur le dernier passage de transhumance des rennes du peuple Sami.

Karin Halford est membre de la communauté Sami de Gabna, le village autochtone le plus touché par le projet minier : "Les rennes suivent ce sentier depuis des milliers d’années. Il ne reste qu’un passage très étroit pour atteindre les pâturages d’hiver. À cause du tourisme, des chiens de traîneau, des skieurs, des motoneiges et maintenant de cette nouvelle mine, leur route va être coupée. Sur les 20.000 Samis qui vivent en Laponie suédoise, seuls 10% vivent du commerce de la viande de rennes. Mais c’est au cœur de l’identité des Samis, de leur fête et de leur lien à la nature. Présenter l’extraction de fer et de terres rares comme une solution de la transition énergétique européenne n’a rien de ‘vert’. La pollution générée et l’énergie nécessaire à l’extraction contribuent largement au dérèglement climatique".

Le parlement sami devra être consulté sur ce projet mais son avis ne sera pas contraignant vu la non-ratification des droits indigènes par la Suède. "On a été déplacé de nos terres de force. Notre culture, notre langue est menacée. C’est une violation des droits de l’homme. Nous sommes le dernier peuple autochtone d’Europe. Les actes racistes se multiplient, certains tirent sur les rennes, les blessent et les laissent mourir. Nos droits de pêche, de chasse sont un héritage ancestral. Les Suédois connaissent très peu notre histoire et la violation de nos droits".