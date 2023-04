Suede fête les 30 ans de son premier album

Suede a annoncé les détails d'un nouveau projet intitulé Suede30, célébrant les trois décennies de leur premier album éponyme.

Le 7 juillet, des éditions spéciales limitées du 30e anniversaire seront disponibles, avec leur premier album de 1993 dans un format nouvellement mixé et masterisé. On y retrouvera les classiques de l'époque : "Animal Nitrate", "So Young", "The Drowners" et "Metal Mickey".

L'album avait atteint la première place des charts dès sa sortie, se vendant à plus de 100.000 exemplaires la première semaine et devenant le premier album le plus rapidement vendu au Royaume-Uni à l'époque, avant de remporter le Mercury Music Prize.

Le son et l'esthétique glam rock du groupe, ainsi que ses paroles très "concrètes" à propos de la vie quotidienne au Royaume-Uni étaient en contradiction avec les tendances grunge dominantes aux États-Unis à l'époque, et ont été, par inadvertance, précurseurs du mouvement Brit-rock.

"Ce fut une période véritablement magique de ma vie, pour laquelle je serai toujours reconnaissant", a déclaré Brett Anderson, le leader du groupe. "C'était incroyable de faire partie de ce que je pensais être probablement le groupe le plus excitant du monde à l'époque, et de faire un disque qui semblait être plus qu'un simple groupe qui faisait un album."

Le bassiste Mat Osman a ajouté : "Il y a 30 ans, c'est là que tout a commencé. Un mélange de chansons live qui nous avaient fait connaître et de nos premières expériences en studio. En l'écoutant aujourd'hui, on ressent toujours cette impression de sauvagerie, de drame et d'opportunités des premiers jours."

Pour marquer cette annonce, le groupe a également partagé une vidéo remastérisée du single 'Metal Mickey' :