Suède : dans une ville minière de l’Arctique, les habitants déménagent pour laisser place au fer

Dans un article partagé dans la rubrique "Vu d’Europe", l’AFP revient sur un déménagement d’envergure : celui d’une ville dans sa totalité.

Kiruna en Suède déplace son centre-ville de 3 km pour permettre l’expansion de la plus grande mine souterraine d’Europe. Ce déménagement a commencé il y a 15 ans et devrait durer encore 20 à 30 ans, voire plus si la mine s’agrandit davantage. La facture est estimée à environ 3 milliards d’euros et est partiellement prise en charge par LKAB, la société minière.